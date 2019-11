Vieni da me, Laura Efrikian e il “colpo di fulmine con riserva” con Gianni Morandi

ROMA – Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Durante la sua ospitata, ha ammesso di aver avuto una storia a distanza dopo la fine del matrimonio con il cantante ma di non essersi rifatta completamente una vita. Efrikian e Morandi si sono lasciati nel 1977, dopo aver avuto due figli, Marianna e Marco. Nonostante la separazione, i due hanno mantenuto buoni rapporti, soprattutto per amore dei figli.

“Oggi il mio futuro è il Kenya e il mio progetto per aiutare gli altri”, ha detto Laura prima di tornare a parlare della sua storia d’amore con Morandi, che lei stessa ha definito “Colpo di fulmine, con riserva”. Alla richiesta di spiegazioni da parte della Balivo, Laura ha risposto che Gianni Morandi, poco prima che iniziassero le rirpese del loro primissimo film andò a casa sua: “A farla breve, il ragazzo che mi si para davanti sprizza vitalità assoluta. Mi colpisce, mi coinvolge”.

Laura Efrikian e la fine della storia d’amore con Gianni Morandi.

La Efrikian era già stata ospite di Caterina Balivo e anche in quel caso aveva raccontato alcuni aneddoti della sua storia con Gianni Morandi: “Era molto bello, aveva una faccia molto interessante. Ma eravamo diversi…”. I due si sposarono in gran segreto perché la casa discografica non voleva che il cantante si sposasse. “Siamo molto amici, abbiamo trascorso le feste di Natale insieme”, dice a proposito dell’artista. Dopo 15 anni insieme arriva la separazione: “Può capitare, ma si rimane amici e ci si vuol bene. È stato un grande dolore, ma era inevitabile”. (Fonte Rai – Vieni da Me).