Luca Capuano e la confessione a Caterina Balivo sulla sua carriera

ROMA – Luca Capuano è uno degli ospiti di Caterina Balivo nel pomeriggio del 15 marzo a Vieni da me. L’attore della soap Il Paradiso delle Signore ha svelato i retroscena della chiusura, ma ha anche parlato della sua vita e della sua carriera, tanto da spiegare che non avrebbe mai pensato di fare l’attore.

Una carriera iniziata per caso, sottolinea Capuano a Caterina, spiegando che i suoi sogni nel cassetto erano altri: “Ho iniziato a fare l’attore per caso perché volevo essere indipendente e cominciai a lavorare nella moda. Dopo aver fatto il servizio militare a Roma, decisi di iscrivermi all’università. Un mio amico, però, seguiva un corso di recitazione e decisi di provare e c’era Fioretta Mari. Io non ho mai pensato che questo potesse diventare il mio mestiere perché, da persona pragmatico, non potevo accettare di poter fare un lavoro così precario. Poi cominciai a lavorare a teatro e, spettacolo dopo spettacolo aumentava l’autostima e ho continuato”. Poi nel 2005 è arrivato il successo con la fiction Orgoglio.

Parlando della sua vita privata, l’attore spiega di avere un profondo legame con sua madre: “E’ una donna molto apprensiva. La notte dell’incidente in cui rischiai la vita si svegliò e mi chiamò perché aveva avuto una sensazione strana. Al telefono, quella notte, rispose un mio amico e le disse che avevamo avuto un incidente. Abbiamo un rapporto viscerale”.

L’attore si è poi confidato con Caterina sulla chiusura della fiction Rai “Il Paradiso delle Signore”, nonostante il successo ottenuto. Una grande delusione per Capuano, che ha spiegato di aver amato il set e lavorare coi suoi colleghi. Passando alla vita privata, Capuano spiega di avere più tempo ora da passare con la moglie Carlotta Lo Greco e i figli.

Fonte Vieni da me