Vieni da Me, Luca Ward: “Quando facevo il bagnino…”

ROMA – Luca Ward è l’ospite nel salotto di Vieni da Me. Ospite nel salotto di Caterina Balivo.

Hai dichiarato di essere stato un traditore seriale. Ti sei pentito? “No. Perché io non ho tradito all’interno dei miei due matrimoni. Per adesso. Ho tradito soltanto durante alcuni fidanzamenti”.

Come le conquistavo? “Sapete – racconta ancora – all’epoca facevo il bagnino. E fare il bagnino provocava un certo fascino”.

Capitolo… Il Gladiatore.

Qual è stata la volta in cui hai detto davvero “scatenate… l’inferno”.

“Sicuramente quando sono andato a prendermi quella che sarebbe diventata mia moglie. Lei, al contrario mio, era un’attrice sempre molto preparata”.

“Lei – racconta ancora Luca Ward parlando con Caterina Balivo – era stata in Brasile. Non riuscivo a trovare biglietti per andare lì. Lì usai la voce con una signorina di una compagnia aerea per rimediare un biglietto e andare da lei. Da lì, grazie alla mia voce, andai in Brasile a conquistare quella che sarebbe diventata la mia futura moglie”.

Hai mai fatto uno spogliarello per una donna? “Famme ricorda’…. No. Quando ero giovane, giocando a pallanuoto, avevo il mio fisico ma non mi sono mai piaciuto tanto. Ero molto magro quando ero ragazzo”.

Fonte: Vieni da Me.