Vieni da Me, malore per Rachele Di Fiore. Caterina Balivo spiazza tutti: “Ma è incinta?”

ROMA – Durante la puntata di oggi di Vieni da Me, Rachele Di Fiore, opinionista della trasmissione condotta da Caterina Balivo, ad un certo punto è sparita dai divanetti. Nonostante la Balivo stesse intervistando una delle sue ospiti, Irene Ferri, ha chiesto, in tono preoccupato, che fine avesse fatto Rachele. Così si è appreso che la Di Fiore ha avuto un abbassamento di pressione per il quale ha dovuto lasciare lo studio.

Caterina Balivo poi ha seminato il dubbio tra i presenti: “Scusate, ma non è che è incinta? Non è che aspettano il quarto figlio?”, ha chiesto agli altri suoi opinionisti. Per ora però della presunta gravidanza di Rachele Di Fiore non si sa nulla. Chissà se arriverà una conferma o una smentita nelle prossime ore.

Rachele Di Fiore è la moglie di Vincenzo Montella, attuale tecnico della Fiorentina ed ex calciatore di Sampdoria e Roma. Per la coppia sarebbe il terzo figlio, visto che ne hanno avuti due. L’ex soubrette televisiva ha sposato Montella il 15 agosto 2010 a Las Vegas. Per l’allenatore sarebbe il quarto figlio visto che il primo figlio l’ha avuto dal precedente matrimonio con Rita Iannaccone.

Fonte: VIENI DA ME.