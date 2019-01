ROMA – Nel corso dell’intervista a Paola Saluzzi durante Vieni da Me, una spettatrice seduta tra il pubblico ha accusato un malore. Sia Caterina Balivo, conduttrice del programma, e la sua ospite si sono accorte del problema e hanno interrotto la conversazione.

Si è reso necessario l’intervento immediato del medico. “Scusate ma non riesco ad andare avanti”, ha dichiarato la Balivo. “C’è una signora del pubblico che non sta bene. Se ne sta occupando il nostro assistente di studio. Scusate ma non riesco ad andare avanti con la trasmissione fino a quando non so che tutto si è risolto”. La conduttrice ha quindi chiesto di abbassare la temperatura, particolarmente alta, nello studio. Fortunatamente, la signora, dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua, si è rapidamente ripresa.

La Saluzzi, conduttrice per i programmi condotti in Rai e su Sky (oggi attiva su Tv2000), si è raccontata a Caterina Balivo, ricordando con affetto il papà scomparso: “Era un padre rigorosissimo. Quando è diventato nonno è cambiato completamente, è diventato affettuosissimo”. Ha inoltre parlato dell’esperienza a Uno Mattina: “Una grande scuola di vita. Con Luca Giurato come si faceva non ridere? Facemmo anche una parodia di Via col vento”.