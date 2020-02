ROMA – Durante la puntata di lunedì 10 febbraio di Vieni da Me, si è parlato molto del Festival di Sanremo e un grande risalto è stato dato alla lite tra Morgan e Bugo che ha portato all’abbandono di quest’ultimo del palco e poi alla squalifica del duo dalla kermesse.

Nel programma condotto da Caterina Balivo è intervenuta telefonicamente la signora Luciana Colnaghi, la mamma di Marco Castoldi, in arte Morgan. In diretta tv, la donna ha cercato di difendere il figlio: “Io da mamma devo difendere mio figlio perché lui ha dedicato la vita alla musica. E se ha fatto degli errori li ha fatti anche perché è stato messo in condizione di farli. Io non so tutto quanto perché non sono riuscita a parlare con lui. Tutte le volte io faccio la mamma con lui. Lo sgrido e gli dico se esagera. Però sappiate che lui è un buono e ama talmente la musica che straborda per quello. Lui adora i classici ma non ha dato l’esame di pianoforte perché è sempre stato un po’ birichino. Mi è spiaciuto che il direttore d’orchestra non abbia speso una parola a parte dire che era fan dei Bluvertigo e mi spiace leggere su Internet quelle schifezze contro di lui”.

Una telefonata interrotta da Caterina Balivo per mancanza di tempo. La conduttrice infatti ha dovuto chiudere la puntata per dare la linea al programma successivo, la serie tv “Il paradiso delle signore”, secondo le regole del palinsesto. La Balivo ha comunque invitato la signora Colnaghi a intervenire direttamente in trasmissione come ospite per proseguire il suo racconto.

Nel suo breve intervento, la madre di Morgan ha fatto riferimento alle parole di Simone Bertolotti, il direttore d’orchestra di Bugo e Morgan, che dal primo momento ha preso le difese del primo attaccando il secondo: “Ogni volta che vedo queste immagini, è un colpo al cuore. Dietro queste performance c’è un lavoro gigante fatto in mesi e mesi di studio. Vedere la faccia di Bugo, che è un ragazzo incredibile, davvero non si meritava tutto questo. Avevo già capito che qualcosa non andava, ho percepito una tensione strana sul palco. Quando ho visto che Bugo tardava la discesa, avevo già intuito. Pensavo avessero avuto un battibecco tra di loro, ma non pensavo sfociasse tutto in una pagliacciata”.

Bertolotti aveva già ricostruito la vicenda in un post sui social in cui aveva raccontato il retroscena relativo alla cover. Morgan avrebbe proposto un arrangiamento di “Canzone per te” di Sergio Endrigo ineseguibile per l’orchestra, con conseguenti ritardi e attriti. Morgan, da parte sua, ha sostenuto di essere stato vittima di un sabotaggio.