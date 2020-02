ROMA – Tiene ancora banco la lite Morgan-Bugo a Sanremo. A pochi giorni dalla fine del Festival, Luciana Colnaghi, la mamma dell’ex voce dei Bluvertigo, è intervenuta a Vieni da Me.

“Mio figlio non è un mostro. E’ una persona che ama tanto la musica, non è solo un personaggio. Voglio aiutarlo: lui ama talmente la musica da strabordare. Da quando ha avuto lo sfratto non ci sentiamo, se non con qualche messaggio. Marco si è isolato, non so nemmeno dove abiti e dice ‘mi avete abbandonato nel bosco’. Nessuno lo ha abbandonato, ha voluto isolarsi. Io gli avevo anche comprato casa vicino al luogo dove abito“, ha detto la donna durante una telefonata al programma condotto da Caterina Balivo.

“Mio figlio mi ha mandato un messaggio dopo il mio intervento (di lunedì 10 febbraio, ndr), mi ha scritto ‘Brava mamma’ – ha raccontato ancora la signora Colnaghi – Mi ha fatto piacere. Io esisto e ci sono per lui”. “In casa abbiamo vissuto un dramma con la morte di mio marito, a cui Marco era molto legato. Aveva un rapporto strettissimo con mio marito, che c’era sempre. Quando è venuto a mancare il papà, Morgan aveva 16 anni e ha sofferto moltissimo”.

E su queste ultime parole arriva il colpo di scena. Mentre la signora Luciana stava raccontando a Caterina Balivo il difficile rapporto con il figlio, lo stesso Morgan ha chiamato in diretta. “Non piangere mamma. Io sono felice, innanzitutto di vedere che stai bene. E poi sono felice della vita che faccio, perché io ringrazio Dio tutti i giorni del fatto che mi abbia fatto fare il musicista di lavoro”.

Morgan ha poi difeso il suo comportamento sul palco di Sanremo: “Quello che ho fatto non l’ho fatto contro Bugo, ma per Bugo, perché lui ora è primo in classifica. È sulla bocca di tutti e dovrebbe ringraziarmi perché io l’ho fatto esistere”.

Alla fine Caterina Balivo è riuscita a strappare a Morgan la promessa di incontrare al più presto la madre: “Mamma, se tu mi prepari una meringata, del vino moscato e un po’ di salame io vengo, nonostante sono a dieta”. “Bravo Marco, ti aspetto, tutti ti vogliono bene”, gli ha risposto la mamma asciugandosi le lacrime.