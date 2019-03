ROMA – Manuela Arcuri è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me dove ha confessato diversi lati della sua vita, alcuni dei quali anche piuttosto intimi. L’attrice ha parlato dei suoi futuri progetti nel mondo dello spettacolo ma ha anche affrontato questioni relative al suo nuovo ruolo di mamma, parlando di suo figlio Mattia, nato dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco.

Caterina Balivo ha intervistato l’attrice originaria di Anagni nel consueto gioco della cassettiera. Tra i diversi argomenti trattati, a un certo punto è nato un siparietto alquanto esilarante tra l’attrice e la conduttrice partenopea. La Balivo, infatti, ha tirato fuori dal cassetto un deodorante per le ascelle, mostrandolo alla sua ospite. La Arcuri, come ovvio, è rimasta letteralmente scioccata alla vista di tale oggetto, evidentemente non aspettandosi di vedere questo prodotto. A quel punto, l’attrice ha preso il deodorante dalle mani della Balivo e ha precisato: “Mi lavo, giuro, tutti i giorni! Faccio la doccia!”.

Immediatamente dopo, la conduttrice ha ricordato al pubblico il motivo della scelta di tale oggetto. Come molti avranno già capito, il riferimento era alla famosa scena del film Viaggi di nozze, dove Manuela Arcuri, allora giovanissima, spiegava a Jessica e Ivano, rispettivamente Claudia Gerini e Carlo Verdone, l’ultima moda in fatto di peli sotto le ascelle. Così Manuela pronunciava la nota battuta: “‘N’ascella sì, n’ascella no”. (fonte: Rai Play)