ROMA – “Queste domande stupidine”. Marcella Bella, ospite di Vieni da Me, attacca la conduttrice Caterina Balivo durante l’intervista in studio. Si parla del matrimonio della Bella e la Balivo fa un riferimento alle critiche e al fatto che il marito le ha regalato uno yacht. “Queste sono le domande stupidine, non le domande al buio. Tu sai perché sono qui Caterina, io sono venuta qui per parlare del 15 aprile quando farò una serata speciale dove registrerò un disco, cosa c’entra mio marito. Mi sono spostata per interesse? Ma che domanda è? Lavoro da 50 anni, il mio interesse per mio marito è solo legato all’amore”. Caterina, per salvare la trasmissione, cambia argomento e le fa una domanda su Orietta Berti.

Hai mai pensato di essere più brava di una tua collega: “Mai pensato, non mi interessa”. Sulla musica di oggi, tipo il rap: “Mi piace, forse lo sperimenterò. A me piace cantare”.

Le parole di Red Canzian ti hanno offeso: “Io ho parlato solo di una sua canzone (si parla dello scontro a Ora o mai più dove la cantante aveva criticato una canzone del cantante dei Pooh e Canzian invece aveva risposto piccato “verrai ricordata per le canzoni che ha scritto tuo fratello”, ndr). Lui invece è andato sul personale. Ci sono rimasta male. Tra di noi c’è stato pure un flirt quando io avevo 18 anni. Non l’ho rimosso, ma dopo io mi sono innamorata veramente di un altro e non ci ho pensato più”.

Hai mai fatto autocritica? “In continuazione. Io sono ipercritica su me stessa. La passione che ho dentro la metto in tutte le cose che faccio. Sono 50 anni che lavoro”.

La cantante ha poi presentato la tournée teatrale che partirà il 15 aprile dal Teatro Brancaccio di Roma. Lo spettacolo ripercorrerà la carriera artistica di Marcella Bella con le persone che hanno segnato il suo percorso musicale. (fonte RAI PLAY)