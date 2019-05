Vieni da Me, Marco Carta: “Sono un mostro, non mi so dare regole”

ROMA – Marco Carta è stato ospite a Vieni da Me oggi 21 maggio. Intervistato da Caterina Balivo ha risposto al gioco “Volevo dirti”.

“Io sono bianco e nero allo stesso tempo. Non mi so dare regole. Uno dei sogni più grandi che ho è quello di conoscermi a fondo, per potermi combattere da solo. Sono un mostro, non di cattiveria, ma sono molto complesso. Io sono molto severo con me stesso e forse questo mi ha aiutato nella vita”.

Emanuela Aureli, sua coach a ‘Tale e quale show’, gli ha chiesto la paura più grande della sua vita: “Faccio vedere il coraggio. Non puoi essere coraggioso per sempre. A volte, credo di non essere alle aspettative del prossimo. I miei fan mi conoscono bene. Devi cercare di superarti e superare le aspettative altrui”.

Anche il fratello Alessio gli ha fatto recapitare un messaggio: “Circolava la voce che mi sono sposato segretamente. Mi sposerò ma non adesso. E’ un passo che mi piacerebbe compiere. Non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare ad un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei” ha concluso il cantante. (fonte VIENI DA ME)