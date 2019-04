ROMA – Marco Carta fa commuovere Caterina Balivo a Vieni da me. Il cantante è stato ospite della conduttrice campana nel programma pomeridiano di Rai Uno andato in onda giovedì 25 aprile.

Durante la conversazione in studio Carta ha parlato anche del difficile rapporto con il padre, e ha ricordato un episodio particolarmente toccante: “Ero legato a lui perché lo vedevo sfuggente. Una volta mi promise di venirmi a prendere e di passare una giornata insieme, come padre e figlio. Lo dissi a tutti in classe. Ma lui non venne. Quando tornai a scuola, speravo che gli altri se ne fossero dimenticati. Entrai con lo sguardo basso, ma i bambini non dimenticano”.

A quel punto Caterina Balivo si è visibilmente commossa, mentre dal pubblico è scoppiato un applaudo di solidarietà.

Non è la prima volta, del resto, che proprio Carta fa commuovere Caterina Balivo. Il vincitore di Amici non ha solo avuto un rapporto molto difficile con il padre, ma ha anche perso la madre quando aveva solo dieci anni, e lei ne aveva 28. E proprio ospite degli studi di Vieni da me alcuni mesi fa Carta aveva ricordato la madre e aveva parlato della sua mancanza che lo attanaglia ancora oggi. (Fonte: Vieni da me)