ROMA – Marisa Laurito è stata ospite di Caterina Balivo e ha risposto alle Domande al Buio di Vieni da me. L’attrice e conduttrice ha parlato della sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano, ma anche della sua vita privata. Da 20 anni la Laurito ha un compagno, ma lei ha spiegato di essere stata sempre contraria al matrimonio: “Dissi a mio padre che non mi sarei mai sposata”.

La Laurito durante l’intervista ha raccontato di aver sempre lavorato sodo per ottenere il suo successo. C’è una persona a cui l’attrice però deve molto, ed è Renzo Arbore: “Senza Renzo non avrei avuto il successo che ho poi avuto. Renzo mi ha regalato due cose fondamentali: la prima è avermi fatto diventare autrice perché mi ha fatto capire che io sapevo improvvisare e poi il successo perché con Quelli della notte mi fece arrivare in televisione”.

L’attrice ha svelato alla Balivo di aver mentito al padre: “Mio padre mi diceva sempre che dovevo sposarmi. Io che sono sempre stata contraria al matrimonio, di fronte alla sua richiesta, un giorno gli dissi che mi sarei sposata. Poi feci un matrimonio finto, ma spiritoso perché poi si è scoperto tutto”.

Alla domanda se c’è qualche collega che non sopporta, la Laurito risponde: “Non ho colleghe che non stimo. Amo tutti quelli che sono bravi. Quelli che fanno televisione trash non mi piacciono perché rovinano una piattaforma in cui potrei muovermi con tranquillità e poi distruggono il pubblico”.

Parlando di chirurgia plastica, Marisa ha spiegato di non aver mai ceduto e di essersi sempre accettata per come è: “Bisogna essere grassi al punto giusto. Non bisogna esagerare perché fa male alla salute, ma secondo me bisogna stare bene dentro di sé”. La conduttrice rivela poi di essersi innamorata: “Ho un uomo di cui sono molto innamorata da ormai vent’anni. Io lo scelgo tutti i giorni e lui sceglie ogni giorno se vuole stare con me ed è l’amore della mia vita”.