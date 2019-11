Vieni da Me, Marisela Federici: "I tradimenti di Roger Tamraz e il mio grande amore..."

ROMA – Marisela Federici è stata ospite oggi a Vieni da Me. La contessa, intervistata da Caterina Balivo, racconta i tradimenti del primo marito Roger Tamraz da cui ha avuto due figli e il grande amore con Paolo Federici.

“Sono profondamente venezuelana e la mia infanzia è stata movimentata”, comincia così il racconto della vita della Federici: “In Italia arrivo perché, dopo la separazione dei miei genitori, non volevo scegliere tra mia madre e mio padre”. Poi parla dell’amore: “Un signore, molto intelligente che ha capito che l’unico modo di farmi la corte era toccare la mia umanità, mi disse che lavorava come parrucchiere. Io, ad un riccone, avrei detto no e lui mi ha preso in giro dicendomi che era un parrucchiere per signore. Invece, era ricchissimo, ma io ero già innamoratissima di lui”.

La contessa poi racconta di quando scoprì che si trattava del magnate egiziano Roger Tamraz, da cui ha avuto due figli: “Gli voglio molto bene nonostante il divorzio. L’ho lasciato perché non sopportavo il tradimento. Per me erano insopportabili i tradimenti di questo signore che considerava il tradimento come una doccia”. Il grande amore di Marisela, però, è Paolo Federici: “in lui rivedo me stessa. Ringrazio l’ultima conquista di Roger perché altrimenti Paolo non sarebbe entrato nella mia vita”.

