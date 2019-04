ROMA – Marta Flavi è arrivata a Vieni da me il 9 aprile per festeggiare il suo compleanno in diretta insieme alla conduttrice Caterina Balivo, agli altri ospiti e al pubblico. La Flavi ha ringraziato per l’affetto dimostrato, ma non si è lasciata sfuggire nemmeno in questa occasione dettagli sul fidanzato P, originario di Palermo, che lavora come notaio. Questo tutto quello che si sa del misterioso fidanzato, di cui la Flavi non mostra foto: “Non posso farlo per il lavoro che fa”.

La Flavi compie 68 anni e sembra essere felice e aver ritrovato l’amore. I presenti in studio le hanno fatto gli auguri. C’è anche chi, come l’attore argentino Osvaldo Sanders, l’ha invitata ad andare in Sud America dove troverebbe molti ruoli da interpretare.

Invece Stefania Orlando la incalza e dopo averle fatto gli auguri, le chiede di poter conoscere il fidanzato. La Flavi replica: “Stiamo insieme da quattro mesi e mezzo e lui fa il notaio. Tornerà a Milano stasera e io o raggiungerò”.

Inutili i tentativi della Balivo di scoprire l’identità del fidanzato, ma la Flavi le fa una promessa: “Quando il nostro rapporto sarà come dico io, ti farò conoscere il mio fidanzato e te lo porterò qui”.

E aggiunge, parlando del suo compleanno: “Il regalo più grande che ho ricevuto è incontrare questo uomo quando pensavo di non innamorarmi più perché sono una donna grande. Compio 68 anni anche se non li dimostro”. E per lei arriva la sorpresa in studio: una torta e un mazzo di fiori.