Vigili del Fuoco: i meno pagati tra quelli in divisa, mediamente 20% in meno stipendio rispetto ad altri Corpi dello Stato. I meno pagati e i più applauditi. Per loro parole “eroi” ed “eroici” piovono. No austerità di medaglie e autorità ringrazianti. Però è sempre: pompieri, non c’è un euro.