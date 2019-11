Vieni da Me, la moglie di Kledi: “Quando si sveglia la mattina…”

ROMA – L’ex ballerino di Amici Kledi Kadiu, insieme alla moglie Charlotte Lazzari, è stato ospite nel salotto di Vieni da Me. E, durante l’intervista con Caterina Balivo, Kledi è stato protagonista di una rivelazione imbarazzante.

La coppia, infatti, è stata coinvolta nella serie di domande al buio del programma di Rai Uno. “Cosa non sopporti del partner?” è una delle domande comparse sul led in studio. Al che, Charlotte ha spiazzato tutti: “La mattina quando si sveglia fa degli strani rumori che mi infastidiscono… Rumori con la bocca”. Subito Kledi è intervenuto per chiarire: “Per fortuna con la bocca, meglio specificare, perché sennò detta così potevano pensare male…”.

“Come l’ho conosciuto? Era già famoso – racconta Charlotte – ma io lavoravo all’estero, quindi non lo conoscevo così bene. Ho pensato che fosse carino, ma all’inizio non c’è stato colpo di fulmine. Non mi piaceva il suo abbigliamento”.

“Mi ricordo – racconta un’amica della coppia – che Charlotte veniva a Roma ma non mi chiamava mai. Mi sono preoccupata, ho iniziato a indagare e poi alla fine mi ha confessato che aveva conosciuto Kledi. Non le piaceva come si vestiva, ma avrà sicuramente un look migliore ora”.

Fonte: Vieni da Me.