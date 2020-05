Vieni da me. Morgan e la frase in diretta, Caterina Balivo: “E’ disgustoso” (foto Ansa)

ROMA – Morgan intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me racconta cosa (non) ha fatto in quarantena. La frase fa sbottare la conduttrice che reagisce dicendo: “E’ disgustoso, la gente sta mangiando a quest’ora”.

Il cantante è in collegamento a Vieni da me per presentare il suo libro La casa gialla.

L’artista, oltre al libro ha parlato della sua terza figlia Maria Eco ed ha svelato nuovi retroscena sulla lite con Bugo a Sanremo.

Sul festival racconta che “dietro le quinte ho incontrato Fiorello, che mi ha animatamente chiesto cosa stesse succedendo. Il mio problema era rimuovere i fogli che mi incolpavano del casino combinato. Ma in quel momento sul palco c’erano Amadeus e Fiorello che cercavano Bugo. Un assistente li ha nascosti e li ha buttati in un campo di grano. Li abbiamo recuperati nei giorni successivi e li abbiamo venduti all’asta per beneficenza”.

Poi, la dichiarazione che fa drizzare i capelli alla Balivo e agli ospiti in studio Morgan racconta divertito che “durante la quarantena mi sono lavato solo due volte…”.

Caterina Balivo commenta: “È disgustoso, la gente sta mangiando a quest’ora…”.

Morgan però rincara la dose provocando delle risate in studio: “Non trovo il mio libro, perché l’ho lasciato nel bidet. Non lo uso da un po’…” (fonte: Vieni da me, Leggo).