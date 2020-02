ROMA – Gaffe in diretta a Vieni da me per Morgan. Il cantante in collegamento da Sanremo con Francesco Facchinetti come inviato intona alcune parole della canzone Sincero che è in gara al Festival. Un errore che ha fatto sbottare la conduttrice Caterina Balivo, che l’ha subito fermato invitandolo a non cantare la canzone.

L’episodio è avvenuto in diretta nella puntata di Vieni dame del 3 febbraio, quando Marco Castoldi, vero nome di Morgan, ha salutato gli spettatori di Caterina Balivo e parlato dell’incontro artistico con Bugo: “Io ero fan di Bugo, anche se siamo quasi coetanei. Andavo ai suoi concerti e lui veniva ai miei, poi ci siamo conosciuti e abbiamo fatto un sacco di pezzi insieme che non abbiamo mai pubblicato”,

Parlando dell’amicizia con Bugo, Morgan ha spiegato che il collega gli è stato molto vicino: “Facciamo tutto con naturalezza, perché ci stimiamo. E poi devo ringraziarlo perché mi è stato vicino nelle mie vicissitudini dell’ultimo anno”. Proprio parlando della sua gratitudine, si è lasciato sfuggire: “Anche il testo lo dice: “anche la gratitudine e le circostanze””.

Poi ha iniziato a canticchiare la canzone, ma la Balivo ha subito sbottato e l’ha bloccato: “Non cantarla Morgan, non cantarla”. Lui prova a togliersi dall’impasse: “Non era cantata, era un altro pezzo”. E Francesco Facchinetti gli ha dato corda: “No, no. È un altro pezzo, diciamo recitato”. Ma il testo già pubblicato della canzone in gara riporta proprio quelle parole e così il discorso è stato cambiato, sperando che il povero Amadeus non si ritrovi con altri guai da gestire. (Fonte Rai)