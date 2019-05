Vieni da Me, Natasha Stefanenko: “Avevo pregiudizi sulle modelle, pensavo fossero…”

ROMA – Natasha Stefanenko è stata ospite di Vieni da Me, programma di Rai Uno. Intervistata da Caterina Balivo, ha aperto i cassetti della sua memoria raccontando la sua vita privata e professionale.

Sull’arrivo in Italia: “Quando arrivai in Italia, nel 1991, ero impazzita per i supermercati. Da noi in Russia c’era molti problemi. Se da me compravo tanto cibo per sicurezza, per non rimanere senza niente, i primi tempi qui da voi facevo lo stesso. Scorte su scorte”

Sugli inizi nel mondo dello spettacolo: “Avevo pregiudizi sulle modelle, pensavo fossero tutte sceme. Io ero laureata in ingegneria, poi mi convinsi e feci un concorso”.