ROMA – Nicole Grimaudo è stata ospite nella puntata di oggi, 30 gennaio, di Vieni da Me, il programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Dalla ”cassettiera”, il gioco cardine del programma, sono venuti fuori aspetti molti interessanti e divertenti della vita dell’ex ragazza prodigio di Non è la Rai. Dagli esordi al rapporto dei suoi genitori, fino all’amore per suo figlio.

Il primo ricordo percorso da Nicole Grimaudo è legato ai suoi primi passi nel mondo della tv. Nello specifico il suo primo provino: “Il provino per Non è la Rai è stato una casualità, c’erano migliaia di ragazzine. Io e mia mamma avemmo dei pass speciali per saltare le file. Se non fosse stato così me ne sarei andata. Il provino andò benissimo”.

L’attrice poi si emoziona nel vedere alcuni video di lei da ragazzina a Non è la Rai in compagnia con la conduttrice e amica Ambra Angiolini. Subito dopo racconta un aneddoto molto simpatico che ha come protagonista lei e l’attore Pietro Sermonti: “Sono stata la sua prima volta. Non fraintendiamo, mi sto riferendo al primo bacio cinematografico. Io fui il suo primo bacio sul set”.

La seconda parte del racconto dei ricordi di Nicole è legato alla sua famiglia. L’attrice parla del rapporto che avevano i suoi genitori e di quell’aneddoto che lei definisce ‘la fuitina’: “Mio padre prese mia madre, la rapì e andarono a Taormina. Mio nonno (il padre della madre ndr) guidava i pullman e inseguì mio padre per le vie di Caltagirone con il pullman pieno di gente”. Poi la Grimaudo passa a raccontare del bellissimo rapporto che ha con le sorelle: “Sono innamorato delle mie sorelle, sono belle anime mi sento fortunata ad avere loro”.

Un altro aneddoto divertente è legato poi al figlio Pietro. Il piccolo il prossimo anno dovrà frequentare la prima elementare e, ogni volta che può, dice a tutti che la mamma non sa fare i biscotti. Nicole infatti sottolinea un paradosso molto divertente. In tv è entrata ultimamente nelle case degli italiani per una importante pubblicità di biscotti in un grande mulino. La realtà è però che i biscotti proprio non li sa fare.