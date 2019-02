ROMA – Orietta Berti ospite di Vieni da me di Caterina Balivo si toglie qualche sassolino dalla scarpa per il comportamento di Donatella Rettore durante la puntata di Ora o mai più. “Pretendo sincerità”, ha detto la Berti dopo che l’amica Rettore ha fortemente criticato la sua allieva Barbara Cola.

La Berti parlando con Caterina Balivo ha sottolineato come tra lei e la Rettore ci sia un’amicizia: “Dietro le quinte siamo amiche, le ho portato anche i biscotti”. Per questo motivo le critiche mosse alla sua allieva Barbara fanno ancora più male: “Barbara è una professionista, non canta come una lavandaia come è stato detto. Pretendo critiche giuste e sincere, no falsità. In più mi dà fastidio che giudica le canzoni e non l’esibizione”.

Intanto la Rettore, criticata proprio per i suoi giudizi, minaccia di lasciare il programma televisivo Ora o mai più dalle sue pagine Facebook e Instagram: “Non ci potrebbe essere un prossimo sabato sera su Rai 1. Anche la bontà, la compassione e la pazienza hanno un limite. Mi sento con la coscienza trasparente e santificate. Ho incassato offese, volgarità e ingiustizie. Basta, vedremo. Abbiamo qualche giorno per decidere”.