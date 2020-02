ROMA – Paola Iezzi è ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata del 25 febbraio e racconta la sia vita professionale e la vita privata. Dalla scoperta nel pub di Enzo Iannacci a Milano, dove suonavano con la loro band di otto elementi. Poi l’esperienza da coriste degli 883, fino ad arrivare al palco di Sanremo e vincere. Ora torna in radio con Myss Keta e racconta: “Ci siamo incontrate in un locale e ci siamo trovate subito”.

La Balivo chiede del rapporto con la sorella Chiara e se i genitori fossero contenti del loro percorso, ma Paola rivela: “I genitori sono sempre preoccupati, preferiscono che tu segua altre strade. Quando dici ai genitori ‘abbiamo deciso di cantare’, non sono molto contenti. Entrambi i nostri genitori sono molto intonati”.

Dopo Sanremo sono arrivati tantissimi successi e la loro musica è stata sempre più conosciuta, anche negli Stati Uniti come racconta la Balivo: “Ero in America e ho sentito la vostra canzone in discoteca”. Ora invece Paola è tornata in scena con il duetto con Myss Keta con la canzone “Ltm”. La Iezzi racconta: “Ho incontrato Myss Keta in un locale, abbiamo iniziato a parlare a ci siamo subito trovate bene. Da lì abbiamo deciso di collaborare.

Dallo studio, si fanno le domande degli utenti di Twitter, che spiegano di non riuscire ancora a distinguere Paola e Chiara. Proprio su questo, Paola cita Fiorello: “Chiara è quella coi capelli chiari, Paola è quella coi capelli paoli”. Poi rivela che la sorella Chiara ora è mora e lavora come attrice tra Los Angeles e Milano.

Parlando del fidanzato Paolo, spiega che i due si sono conosciuti attraverso il suo social MySpace: “Mi ha scritto questo ragazzo, figo con i capelli rossi, ho visto che era un fotografo e ho detto ‘se fa anche delle belle foto gli rispondo’. E siamo insieme da 13 anni, quasi 14”.

Poi aggiunge: “Non è che tutto è rosa è fiori ragazzi, i rapporti sono importanti”. Poi parla del suo ex, che definisce un rapporto tossico: “Capita di incappare in relazioni non sane e ci si funesta la vita a vicenda, non si sa per quali ragioni. A volte l’amore ti fa vedere cose che non esistono e ti fa travisare la realtà. Anche i più forti crollano e si sciolgono”.

(Fonte Rai)