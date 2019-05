ROMA – Paolo Brosio ospite di Caterina Balivo si commuove e scoppia in lacrime a Vieni da me mentre parla della morte del padre. Un dolore grandissimo, spiega il giornalista, che è riuscito a colmare dopo dieci anni di percorso di fede che l’ha allontanato da un passato di alcol e droga.

Parlando tra le lacrime, Brosio ha aperto il suo cuore e svelato alla Balivo il suo dolore più grande: “E’ stato quando è mancato il mio papà che è sempre stato il punto di riferimento della famiglia. E’ stato un colpo tosto. Quando sono arrivato a casa c’era mia mamma disperata. E’ stato un dolore talmente forte che mi ha cambiato la vita”.

Poi l’incontro con la religione: “Dieci anni dopo, attraverso un percorso di fede, ho capito che il dolore non è mai fine a se stesso, ma può essere la porta per aprire il cuore a Dio”. Guardando al passato, Brosio non si pente degli errori commessi perché da quelli ha imparato a migliorare se stesso e dice: “Le pagine brutte della mia vita sono intrecciate con quelle più belle. Le cadute fanno parte della debolezza dell’uomo e servono a capire che gli uomini sono degli strumenti di Dio”.