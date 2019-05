ROMA – Ospite a Vieni da Me, Paolo Brosio è arrivato in ritardo nello studio di Caterina Balivo, a causa del navigatore che anziché gli studi l’avrebbe condotto in un centro commerciale. Brosio ha raccontato la sua vita, i suoi drammi privati, i suoi progetti durante la rubrica ‘Domande al Buio’.

La prima domanda al buio tocca note del cuore dolorose per il giornalista, il suo “primo grande dolore”. Paolo Brosio si lascia andare ad un racconto dettagliato, di quel drammatico giorno, quando il suo papà, punto di riferimento della sua famiglia, è venuto a mancare. Il giornalista commosso, parla di quel momento difficile e inconsolabile, che ha cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Era fuori città quando, a Parma, quando il padre venne a mancare: “Avevo un dolore forte alla bocca dello stomaco. Un dolore che ti senti di svenire e hai la nausea, come una cosa troppo più forte di te e mi ricordo quando sono arrivato a Forte, e mi madre era lì disperata e mio papà nel salotto, vestito”.

L’intervista poi prosegue, toccando diversi tasti della vita di Brosio. Immancabile il riferimento al suo rapporto con la fede e dei suoi progetti per il futuro. Verso la fine dell’intervista, la conduttrice si accorge che il suo ospite non è in perfetta forma fisica, è palesemente stanco. La conduttrice gli tocca le mani (gelate) e la fronte, ed esorta, rivolgendosi a Paolo Brosio: “Ma stai bene?”. Il giornalista le risponde confidandole di essere stanco in quanto in questi giorni si sta dedicando a progetti importanti. (fonte RAI PLAY)