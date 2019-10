Vieni da Me, Pilar Fogliati: “Ho amato Claudio Gioè. E su come bacia Daniele Liotti…”

ROMA – Pilar Fogliati è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. L’attrice 27enne, che in Un Passo dal Cielo veste i panni di Emma Giorgi, oltre al successo ottenuto grazie al piccolo schermo, è molto conosciuta sul web per via delle imitazioni, come il famoso video dove replicava i vari dialetti di Roma.

Durante l’intervista, l’attrice ha confessato che da ragazzina era innamorata di Claudio Amendola: “Per me lui era l’uomo più affascinante del mondo. Ero innamorata di lui. Poi è una bellezza italiana, romana”, ha rivelato alla Balivo.

Si parla anche del rapporto con Daniele Liotti, suo collega nella fiction Un passo dal Cielo. “Come bacia Daniele Liotti?”, chiede Caterina Balivo. “Alle persone che mi dicono tu sei quella che bacia Liotti, dico ‘ti faccio rosicare ancora di più perché è anche una persona molto carina”. “Lui è alto e perbene ma è occupato”, aggiunge la Balivo mentre l’attrice aggiunge: “E poi ormai siamo troppo amici”.

Poi si è parlato anche di gossip. Pilar Fogliati infatti, secondo le riviste che trattano di questo argomento, sembra sia legata all’attore Claudio Gioè: “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra”. I due si passano 14 anni, una differenza d’età che Pilar non l’ha “mai sentita. Stavamo bene”.

Fonte: VIENI DA ME