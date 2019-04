ROMA – Remo Girone è stato ospite di Vieni da Me, il programma del pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo, martedì 16 aprile, e ha parlato dei suoi colleghi famosi incontrati durante le riprese dei tanti film in cui ha recitato: da Ben Affleck a Michele Placido, sono molti i nomi noti con cui lo storico attore italiano si è confrontato.

A proposito del giovane attore di Hollywood Girone ha detto: “Abbiamo fatto un film insieme e mi ha regalato una bottiglia di whisky invecchiato scrivendomi un bravo su un biglietto. E’ una persona intelligentissima e ha una memoria straordinaria che, a volte, gli impedisce di giocare nei casinò perché si ricorda tutte le carte”.

Girone ha poi raccontato un retroscena delle riprese de La Piovra, sul cui set ha recitato insieme a Michele Placido: “Mi piace e lo stimo molto. E’ un grande attore anche se, durante le ripresa della Piovra, facevano di tutto per metterci l’uno contro l’altro per esigenze di copione”.

Tra le attrici con cui ha condiviso il set c’è stata poi Martina Colombari: “A causa del mio ruolo considerato che sul set ero il suo capo, non ho potuto farle tutti i complimenti che avrei voluto. Poi ho conosciuto il marito Billy Costacurta ed essendo stato un po’ il padrino del figlio Achille perché Martina ha scoperto di essere incinta durante le riprese, spero di poter fare un brindisi con loro”, ha detto Girone. Infine, lodi alla bravura e non solo di Paola Cortellesi, incontrata sul set di Ma cosa ti dice il cervello, al cinema dal 18 aprile: “Paola è una grande attrice, bellissima e bravissima e quindi le do solo un bacio”. (Fonte: Vieni da me)