ROMA – Renato Balestra è ospite in collegamento con lo studio di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. Una puntata a distanza per lui che ha scelto di rimanere a casa su consiglio dei medici e alla fine dell’intervista ne approfitta per mandare un appello ai ragazzi: “E’ una follia, ieri Fregene era piena di gente. State a casa, facciamo arma comune contro questo virus che non è banale come sembra”.

La conduttrice chiede allo stilista chi preferisca tra Michelle Obama e Ivana Trump, ma la risposta è scontata: “La Trump, è mia amica”. Parlando dell’amicizia con la Trump, spiega che i due sono molto legati e alla domanda chi preferisca come first lady lo stilista spiega: “Michelle Obama è una bella donna, ma non amavo come vestiva, ma ha carisma e intelligenza. Tra le due preferisco Ivana, ma perché è mia amica”.

Balestra parlando di Raffaella Carrà spiega che i due erano molto amici e si sono allontanati dopo l’arrivo di Boncompagni: “Ero molto geloso, non che ci fosse stato qualcosa tra noi, ma poi ci siamo un po’ persi”. La Trump però non riesce a sbalzare dal cuore dello stilista la Carrà: “Tra le due preferisco la Carrà”.

Poi arriva il momento di Sofia Loren e lui rivela: “Tutti i suoi vestiti, quando ancora non avevo una casa di moda, ho disegnati quasi tutti i modelli di Sofia Loren per i suoi abiti in Italia”. E aggiunge: “Racconto un episodio piccantino. E’ andato dalla regina Elisabetta vestita di bianco e non si può fare”. La Balivo dice: “Ma quindi l’hai fatta sbagliare”. E lui replica: “Io ero un semplice disegnatore, prima non lo sapevo ma ora sì”.

Poi aggiunge: “Non si va di bianco perché è il colore per le regine. Loro infatti sono le uniche che possono andare vestite di bianco in udienza dal Papa”. Inoltre la Loren l’avrebbe un po’ snobbato in una occasione e così alla domanda su chi preferisce replica: “Raffaella Carrà perché non mi ha ignorato mai”.

Arriva il momento di Donatella Versace, ma parlando dei rapporti con loro dice: “Io mi ricordo sempre che Gianni Versace mi ha aiutato quando ero in dubbio su me stesso e mi ha dato coraggio a continuare nell’alta moda”. Poi cade davanti all’amicizia con Maria Grazia Cucinotta, mentre spende fantastiche parole per Laura Pausini.

La Balivo chiede come sta vivendo questo momento in cui gli hanno sconsigliato di muoversi da casa: “Sono in contatto con eminenti di malattie epidemiologiche e tutti quanti mi hanno consigliato di restare a casa. Mi hanno detto di ricordare che è molto più seria di quello che sembra e dobbiamo fare una comune tra di noi per debellare questo morbo. I contagi stanno diminuendo in Corea e Giappone perché hanno fatto arma comune contro il virus. Ma appena passa il virus, corro da te”.

La conduttrice invita i ragazzini a stare a casa e Balestra aggiunge: “Ho saputo dei ragazzi che hanno riempito Fregene e le spiagge, ma devono stare a casa, è una follia”. (Fonte Rai)