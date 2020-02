Vieni da me, Ricky Tognazzi a Caterina Balivo: “Mi manca mio padre Ugo”

ROMA – Ricky Tognazzzi è l’ospite di oggi di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. Il figlio del grande Ugo presenta la fiction da lui condotta, “La terra promessa”, che vede Luisa Ranieri tra i protagonisti.

Saranno tre le puntate che vedremo su Rai Uno a partire da domenica. Alla reealizzazione de “La terra promessa” ha partecipato anche Simona Izzo, la moglie di Ricky. I due sono tornati a lavorare insieme dopo tanti anni.

Caterina Balivo fa calare le luci e chiede a Tognazzi se sia meglio fare l’attore o il regista. “Con questo tuo look ‘aggressive’ fai calare le luci” dice ironizzando Ricky Tognazzi che poi risponde: “Meglio fare l’attore”.

Poi parla del padre Ugo: “Mio padre era in assoluto la persona più simpatica. Mi manca tanto. Mi reputo una persona fortunata per aver avuto un padre così curioso. Mi ha stimolato a fare tante cose tra cui amare l’arte moderna. Io cercavo di scappare appena vedevo una galleria, lui mi prendeva per mano e mi ci portava. Io dicevo ‘ma che è sta roba?’ lui mi dice: guarda e assimila, un giorno capirai'”.

Ricky prosegue raccontando un aneddoto sulla moglie: “Simona Izzo mi ha costretta a sposarla. Io sono un figlio dei fiori, io non mi sarei sposato. Mi portò con lei da mia madre a Nizza per dirle che ci sposavamo. Arrivai e senza posare le valigie lo dissi subito a mia madre”.

Poi arriva il messaggio di Simona Izzo rivolto al regista: “Ciao amore, domenica vedremo insieme la fiction. La tua fidanzata per sempre”. Ricky Tognazzi, al termine del messaggio ironizza con la Balivo e spiega di voler fare “casa Tognizzo” sulla Rai. solo due tre puntate promette Ricky. La conduttrice lancia un appello ironico in cui chiede a “mamma Rai” per poter fare la fiction.

Prima di concludere l’intervista, la Balivo chiede al regista e attore se abbia qualcosa da farsi perdonare. Ricky spiega di sì, e racconta di voler ad esempio passare più tempo con sua figlia.

Fonte: Vieni da me