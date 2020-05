Vieni da Me, Rita Pavone su Sanremo: “Morgan che dice: ‘Dov’è Bugo?’. Ma come, l’hai insultato fino adesso”

ROMA – “Mi sono divertita tantissimo a Sanremo. Morgan che dice: “Dov’è Bugo?”. Ma come, l’hai insultato fino adesso”: i ricordi dell’ultimo Festival arrivano da Rita Pavone.

Ospite di Caterina Balivo in collegamento a Vieni da me, la cantante ha ripercorso alcuni momenti della sua vita sentimentale e lavorativa.

Su Buga e Morgan e la loro celebre litigata ha detto:

“Se ne sono andati e quando io sono entrata, le prime parole sono state “Niente, qui non succede proprio niente…”. Io mi sono messa a ridere, perché quello che stava accadendo era ridicolo (ride, ndr). Morgan che dice: “Dov’è Bugo?”. Ma come, l’hai insultato fino adesso (ride, ndr). Mi sono divertita tantissimo a Sanremo, mi sono ritrovata in gara con ragazzi giovanissimi, ho avuto l’opportunità di cantare un pezzo che ritengo favoloso”.

Poi sul matrimonio con Teddy Reno:

“È stato un matrimonio meraviglioso, per me è stato importantissimo quel matrimonio da credente. Scandalo? Era un momento diverso. Nessuno mi voleva vedere sposata. Abbiamo deciso di sposarsi dopo che si era separato. Mio papà ha lottato fino alla fine, si è reso conto che noi avevamo fatto la scelta giusta dopo moltissimi anni. Ci venne a trovare in Svizzera e disse: ‘Credo di aver toppato'”.

Rita Pavone ha poi parlato della sua quarantena per coronavirus:

“Ho visto una piccola luce in fondo al tunnel: ho dei figli grandi che hanno la propria vita, ritrovarsi in un momento così drammatico è stata una gioia. A volte nei momenti drammatici c’è sempre qualche gioia”.

E sulla sua famiglia d’origine: