ROMA – “Sei la figlia che tutti vorrebbero avere”. Così il padre di Roberta Capua ha commosso fino alle lacrime la figlia ospite a Vieni da Me. Nel salotto di Caterina Balivo, la ex Miss Italia è stata la protagonista della rubrica intitolata “Volevo dirtelo”.

Per lei la Balivo ha in serbo tante sorprese. Tra i tanti messaggi giunti ci sono quelli di Claudio Lippi e Tosca D’Aquino. E poi quello dell’anziano padre che le ha dedicato parole dolcissime, che tutti figli vorrebbero sentirsi dire.

“Papà è un uomo di poche parole, quindi non so cosa aspettarmi”, dice la Capua prima di ascoltare il messaggio che la farà sciogliere in un brodo di giuggiole. Queste le parole del papà: “Per nulla al mondo mi sarei perso questa occasione per sottolineare l’affetto che provo nei tuoi confronti. Sei la figlia che tutti vorrebbero avere. Sei sempre stata al mio fianco, hai saputo darmi coraggio quando ho attraversato un periodo poco felice per motivi di salute”. Gli occhi della Capua si fanno sempre più lucidi, fino al colpo al cuore: “Mi hai reso nonno di un nipote meraviglioso che sicuramente saprà darti tante soddisfazioni”. “I figli sono pezzi di cuore, e tu lo sei Roberta”, conclude.

A quel punto la bella conduttrice confessa che per il padre deve essere stato davvero difficile aprirsi così, perché in genere non è propenso a grandi manifestazioni. Dopo le lacrime, grasse risate con l’amica e collega Tosca D’Aquino che fa una rivelazione: “Sono invidiosa di te perché hai le gambe più belle del mondo”. (Fonte: Vieni da me)