ROMA – Roberta Morise scoppia in lacrime parlando del padre morto a Vieni da me e Caterina Balivo è costretta a lanciare la pubblicità. La Morise parlando della sua famiglia ha ricordato la morte del padre, avvenuta per una caduta in bici alcuni anni fa, e non riesce a trattenere la commozione. Poi annuncia: “Sono tornata single”.

Parlando della tragedia che ha colpito la sua famiglia, la Morise ha raccontato: “Stava andando in bicicletta…è caduto e ha battuto la testa. In realtà non si è mai capito bene cos’è successo. Io comunque credo al destino, evidentemente doveva succedere. Mio padre era una persona bella e buona: si vede dal suo viso e dal suo sorriso. Forse qualcuno lo voleva lassù…altrimenti non c’è una spiegazione a ciò che è successo!”.

Difficile trattenere le lacrime, tanto che la Balivo ha mandato la pubblicità e le ha permesso di ritrovare la calma. Poi la conduttrice de I Fatti Vostri ha parlato del suo problema di salute: “Ho scoperto per caso di avere un problema che, a lungo andare, avrebbe potuto causare il distacco della retina e, quindi, la cecità. Per fortuna l’ho scoperto in tempo, ora grazie all’aiuto di alcuni specialisti, sto bene”.

Se il lavoro va molto bene e la sintonia in televisione c’è con il conduttore Giancarlo Magalli, la Morise confessa alla Balivo di essere single da circa un mese: “Penso sia ormai finita, anche se ci sentiamo ancora… e litighiamo”.