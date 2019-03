ROMA – Milly Carlucci ufficializzerà oggi, 14 marzo, il cast di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 all’interno di tutti i programmi della prima rete del servizio pubblico. Il debutto è fissato per sabato 30 marzo con l’attesissima sfida con Amici di Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi la comica Valeria Graci aveva ha lanciato su Twitter l’hashtag #millyripensaci dopo essere stata esclusa dal programma ballerino. La notizia è diventata motivo di discussione a Vieni da me, dove Rosanna Cancellieri cura una rubrica di gossip.

“La capisco è una storia molto dolorosa per me“, esordisce l’ex volto del Tg3 rivolgendosi a Caterina Balivo per poi spiegare: “Io adoro ballare, nella prossima vita vorrei essere una étoile. Milly mi aveva chiamato: ‘Vieni ti voglio fare un provino perché pensavamo a te per averti nel cast di Ballando con le stelle’. Io pazza di gioia, do il meglio di me, cerco di fare la migliore delle figure, racconto tutto il mio amore, la mia dedizione, la passione per la danza e Milly mi dice ‘che bello, tu sei proprio la nostra concorrente ideale’”, racconta la Cancellieri.

Dopo il provino però più nulla: “Torno a casa volando e non si sono fatti più vivi“, aggiunge la giornalista. La Balivo incalza: “No, sei stata rifiutata?”, la Cancellieri replica: “Ignorata proprio, non mi hanno più chiamata. Mi hanno proprio deluso ed illuso così”. (Fonte: Vieni da Me)