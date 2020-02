Vieni da Me, Serena Rutelli e l’infanzia difficile: “Mio padre era violento con me”

ROMA – Intervistata da Caterina Balivo, ospite nel salotto di Vieni da Me, Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli si racconta e parla della sua difficile infanzia, dei tempi in cui ancora viveva con i genitori naturali: “Vivevamo in una casa semplice – premette -. Ci abitavamo io, mia sorella, e i miei genitori biologici. Mio padre lavorava come meccanico, mentre non so che lavoro facesse mia madre che, a casa, era poco presente”.

Poi, Serena Rutelli ha parlato delle violenze subite: “Mio padre era violento come persona. Se aveva avuto una giornata storta se la prendeva con me, anche perché mia sorella Monica era più piccola e io cercavo anche di proteggerla. Lui scaricava tutta la sua rabbia su di me”.

Per fortuna poi sono arrivati Barbara Palombelli e Francesco Rutelli:

“Loro mi hanno dato la prima carezza. Quando ci hanno preso ci hanno detto: Vi portiamo al parco giochi. Con loro sono stata la prima volta al parco giochi, al mare, ad una festa. Quando ho ricevuto il primo abbraccio ho sentito l’amore di una madre”.

“A mia madre Barbara – conclude – voglio un bene dell’anima, ma con mio padre Francesco ho un rapporto speciale. A lui racconto tutto“.

Fonte: Vieni da Me.