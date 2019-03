Vieni da Me, Silvana Giacobini gaffe: confonde Clooney con Briatore

ROMA – Confondere Flavio Briatore con George Clooney… Piccola gaffe per Silvana Giacobini, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Durante il gioco Hai Detto di Loro, la giornalista viene interrogata dalla Balivo, e su Briatore dice: “È stato un uomo bellissimo, affascinante che del suo fascino ha fatto buon uso con grande intelligenza e senso degli affari e ha avuto donne straordinarie accanto”. Sulle sue storie d’amore la Balivo ricorda che si è detto molto di lui e di un presunto contratto stipulato con la sua ex, Naomi Campbell.

“Era una donna non dal carattere semplice, lei aveva sconvolto la Costa Smeralda con il racconto che si faceva tra i vip di quanto lei avesse buttato contro le paratie della barca oggetti e quant’altro. Quando prendeva fuoco era impossibile, ma Briatore resistette un po’. La Canalis fu l’unica donna giusta per lui“. A questo punto la Balivo interrompe il racconto: “La Canalis?”. La Giacobini sbianca e dichiara: “Accidenti io pensavo parlassimo di Clooney”.

Su Alberto Sordi, la Giacobini invece ha dichiarato: “Quando presentavo degli eventi, ero a Spoleto, e c’era anche Alberto Sordi con Monica Vitti, due miti. Di notte Alberto Sordi mi è venuto a bussare alla porta urlando Silvana, Silvana. Non ho aperto, al mattino a colazione mi fece sedere e mi riempì di complimenti. Tempo dopo continuò a provarci con me, ma non feci mai nulla”. (Fonte Vieni da Me).