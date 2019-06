ROMA – Gli ospiti in studio a Vieni da me il 3 giugno commentato la vittoria di Lasse Matberg a Ballando con le stelle. La finale del dance show condotto da Milly Carlucci ha visto trionfare la coppia formata dal vichingo e la ballerina Sara Di Vaira, sorprendendo tutti i pronostici che vedevano tra i possibili vincitori Dani Osvaldo, Milena Vukotic o Ettore Bassi.

Nel salotto di Caterina Balivo si parla quindi della vittoria insieme anche a Sara Di Vaira, dove tutti in effetti sottolineano come un Ettore Bassi o un Osvaldo fossero ormai quasi convinti di poter vincere. La conduttrice ha mandato in onda una registrazione della finale di Ballando, in cui si vede il passo a due di Lasse e Sara che gli ha fatto guadagnare la vittoria e i voti positivi da parte dei giudici.

E tra gli ospiti che continuano a commentare come la coppia abbia effettivamente meritato la vittoria, sbaragliando tutti i pronostici, uno dei presenti racconta anche di aver trovato un meme molto divertente su internet: “Tra Osvaldo ed Ettore Bassi, Lasse gode”.