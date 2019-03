ROMA – “Ho fatto l’amante per 10 anni”. Così Wilma De Angelis ha sconvolto tutti a Vieni da Me. Ospite nel salotto di Caterina Balivo, la cantante e attrice ha ripercorso la sua lunghissima carriera, senza tralasciare dettagli inediti e sconcertanti sulla sua vita privata.

Ad imbeccarla è la Balivo che tira fuori dall’ormai celebre cassettiera una nota rossa e in studio parte la canzone “Cuore matto”, di Little Tony. Così la De Angelis parte con le rivelazioni: “Conobbi questo bellissimo uomo, musicista e pianista di Little Tony e arrangiatore di tutti i suoi pezzi. Io mi innamorai subito di lui, solo dopo un po’ di mesi scoprii che era sposato e aveva anche tre figli”. La Balivo a questo punto sbalordita le chiede: “Quindi tu hai fatto l’amante?”. “Si, ebbene si… lo confesso! Questa storia è durata 1o anni, sempre sottobosco”, ammette la cantante.

Ma le notizie non sono finite qui: andando avanti nella conversazione Wilma spiega che quella che lei credeva fosse una relazione clandestina era in realtà nota a tutti, anche alla famiglia di lui. Al punto che nel corso degli anni ha potuto intrecciare un bel rapporto anche con le figlie del musicista.

“Ho conosciuto anche la moglie – aggiunge – di cui poi sono diventata amica. Sapevano tutti della nostra storia e a me andava bene perché io non volevo sposarmi e non volevo un uomo che mi tarpasse le ali”.

E’ stata lei a lasciarlo nel lontano 1976, dopo aver perso la madre. Poco dopo ha conosciuto il suo vero grande amore: “Gianni che è dieci anni più giovane di me”. “Ti sei fatta il toy boy”, esclama scherzosamente la Balivo. “Quanto sei moderna Wilma!” (fonte: Vieni da Me)