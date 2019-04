ROMA – Kevin e Jonathan Sampaio sono tra gli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me e insieme alla maestra di danza Lucrezia Lando parlano della loro eliminazione da Ballando con le stelle. “E’ stata una sorpresa, non ce l’aspettavamo”, dicono i due modelli alla conduttrice, che però li incalza: “Forse volevate dire un’ingiustizia. Qui potete dirlo”. E così loro si lasciano andare: “Si, lo è stata”.

I gemelli Sampaio sono stati eliminati la sera del 6 aprile durante la diretta del dancing show condotto da Milly Carlucci. In studio dalla Balivo oltre agli eliminato c’è anche Ivan Zazzaroni, che ha sottolineato le sue perplessità: “È una gara di coppia per me, non condivido dunque questa scelta”. Per la Lando, invece, spende buone parole: “Ha dei particolari molto gradevoli nel bello, lei non li sottolinea però”.

Kevin e Jonathan hanno commentato anche la presenza di Suor Cristina a Ballando con le stelle: “A noi sta bene. Penso che il messaggio che manda sia positivo. La gente pensa che le suore devono pensare solo alla Chiesa, ma tutti abbiamo un sogno. E lei balla anche molto bene”. Poi hanno confidato alla Balivo: “Noi siamo molto credenti, Gesù è sempre con me, fa parte della nostra educazione”.

La Lando invece ha parlato della bellezza delle ballerine: “A volte può servire per coprire i difetti della performance”. E su Antonio Razzi ha detto: “La gente non può dimenticarsi che i concorrenti non siano ballerini professionali. Antonio Razzi non è giovane, ma si impegna. E poi è molto simpatico, è una persona buona”.