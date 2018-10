ROMA – Roberta Capua scoppia a piangere in diretta mentre ricorda Fabrizio Frizzi. Ospite da “Vieni da me”, il programma di Caterina Balivo, Roberta Capua si commuove mentre vede una clip in cui si vedono lei e Fabrizio Frizzi durante una edizione di Miss Italia.

“Questo è un colpo basso” dice con la voce ancora tremante. “Entrare negli studi dedicati a lui, e naturalmente è una cosa bellissima per lui, ma non avremmo mai voluto vedere una cosa così – ha proseguito – Scusatemi, è difficile, ma davvero è troppo presto per non emozionarmi”.