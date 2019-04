ROMA – Silvia Salemi ospite di Caterina Balivo a Vieni da me risponde all’intervista con le emoticon. La cantante si è trovata a dover dire la sua su colleghi come Michele Zarrillo, Ornella Vanoni e Annalisa Minetti. La Salemi alla Balivo confessa che Annalisa per lei è più di un’amica, “è una sorella”. E per tutta risposta, arriva a sorpresa un videomessaggio della Minetti che la invita a cena.

Durante l’intervista, la Salemi inizia a commentare il suo rapporto con Zarrillo: “Ci siamo rivisti a Ora o mai più. Ha chiamato il figlio Luca senza sapere che la mia canzone sia nata a casa sua a cena. Si crearono vibrazioni molto positive”. La cantante parla anche dell’amicizia con Rosario e Beppe Fiorello: “Rosario lo vedo sempre a scuola, è bellissimo da vedere con la sua famiglia. Con Beppe ho condiviso un’esperienza, quella del mio video. Ha preso anche un premio nella prima regia della sua vita. Lo ringrazio, mi hanno portato tanta fortuna”.

Ma la Minetti ha un posto speciale nella sua vita: “È un’amica, una sorella, una combattete, una forza della natura”. La Balivo ha allora mandato in onda un filmato di Annalisa: “Sorpresa, non te l’aspettavi? Ti amo follemente, sei una persona strepitosa. È spettacolare, ha un’umanità pazzesca. La sua presenza ha migliorato ogni mio giorno a Milano. Ti sto ancora aspettando a casa. Non ti fidi di come cucino? Cucino bene, tranquilla!”. E Silvia ha replicato: “È speciale, è unica come la sua voce. Le ho detto che portavo delle cose pronte, una pizza, invece vuole cucinare e quindi ne approfitterò”.

Su Ornella Vanoni ha rivelato: “È una persona brillante, molto simpatica, è sensuale, anche ora. Lei è seta, è sinuosa, garbata. Mi commentava sempre i look”. E infine tocca a Marcella Bella, anche lei ospite di Vieni da me l’8 aprile, a cui dice: “Ho sentito la forza della mia terra e mi sono sentita una donna migliore. Ma secondo te? È la numero 1. Non abbiamo mai discusso, lei è materna, è generosa. Quando pretende di avere il suo, è da ammirare, perché ha dato tanto alla musica italiana”.