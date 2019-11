ROMA – Viky Moore, 48 anni, ex attrice di film per adulti e residente a Torino, ha iniziato la sua carriera a luci rosse a 30 anni, prima faceva animazione nei locali: “Ci sono tantissimi immigrati e rifugiati africani e non che arrivano in Italia, lo Stato da loro vitto, alloggio, cure mediche ma non pensa ad un altro aspetto che è altrettanto importante, ossia il se**o, che a mio avviso è importante quanto bere, dormire, respirare e mangiare”.

“Io mi offro a questi poveri ragazzi come soddisfatrice delle loro pulsioni se**uali, do la mia disponibilità allo stato italiano ma per questo servizio ovviamente voglio essere retribuita, perché la mia si è una missione ma è anche un lavoro. Alcuni ragazzi stranieri che vengono in Italia violentano donne o si manifestano violenti e maneschi, il tutto è riconducibile all’aspetto di cui ho parlato pocanzi; se questi giovani e prestanti ragazzotti venissero soddisfatti se**ualmente sicuramente questi atti di violenza (che sono assolutamente da condannare e non giustificabili) diminuirebbero drasticamente”.

Infine fa un appello: “Io sono disponibile a girare l’Italia nei centri per migranti per farli godere un po’, il Ministero che si occupa di questo mi contatti però per decidere modalità e retribuzione. Ho fatto spettacoli e film p*rno per anni, ma ultimamente il mondo h*rd è alla fame, quindi mi sono reinventata escort, per i miei numerosi fans sono disponibile a “spettacoli privati”, chiamiamoli così… in fin dei conti io offro un servizio per far star bene le persone, sono una sorta di psicologa e massaggiatrice, ma un po’ più spinta..”.

Fonte: DAGOSPIA.