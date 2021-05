Villarreal-Manchester United, dove vedere in tv e streaming la finale di Europa League 

La finale di Europa League Villarreal-Manchester United si gioca alle ore 21 a Danzica, in Polonia, e in presenza dei tifosi. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming in chiaro su TV8 e su Sky per gli abbonati.

Dove vedere in tv Villarreal-Manchester United finale di Europa League

Villarreal-Manchester United verrà trasmessa in diretta su Sky (solo per abbonati) e in chiaro su TV8. Per seguirla in tv ci si potrà sintonizzare sui canali Sky Sport 1 (canale 201, canali 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251). Per coloro che non sono abbonati alla piattaforma satellitare c’è l’opportunità di assistere al match in chiaro – e senza alcun costo aggiuntivo – collegandosi a TV8 (canale 121 di Sky, 5008 del digitale terrestre in HD).

Vllarreal-Manchester United dove vederla in diretta streaming

Per vedere la finale di Europa League in streaming, invece, si potranno utilizzare i dispositivi fissi (pc o smart tv) e mobili (notebook, tablet, smartphone) per sintonizzarsi su Sky Go (la app riservata agli abbonati Sky), Now TV (si paga il ticket del singolo evento) e sul sito tv8.it.

Probabili formazioni finale Europa League Villarreal-Manchester United

Queste le probabili formazioni della finale di Europa League Villarreal-Manchester United:

VILLARREAL (4-4-2) probabile formazione: Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremi Pino, Capoue, Dani Parejo, Trigueros; Alcacer, Gerard Moreno. All. Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) probabile formazione: De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer.