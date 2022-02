Vincenzo De Lucia, chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, Valdimir Luxuria e Barbara D’Urso

Torna questa sera, martedì 15 febbraio, in onda su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Paolo De Martino e giunto ormai alla sua settima edizione. Ad affiancare De Martino, insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, c’è Vincenzo De Lucia.

Chi è, dove e quando è nato, età: la biografia di Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia è un imitatore e comico italiano nato a Napoli nel 1987. Ha dunque 34 anni di età. Nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, in onore del re degli imitatori, come miglior trasformista campano.

La sua peculiarità è quella di interpretare solo ed esclusivamente personaggi femminili, tra cui Maria De Filippi.

Il successo con Vladimir Luxuria

La prima a credere in lui è stata Vladimir Luxuria, che tra il 2015 e il 2018 l’ha portato sul palco del Gay Village. Dopodiché, sono arrivati Mara Venier e Stefano De Martino. La prima l’ha assoldato come volto fisso all’interno di Domenica In, dove ha ‘vestito’ i panni di Ornella Vanoni e ha duettato con l’originale.

Le imitazioni più celebri di Vincenzo De Lucia

Tra le sue imitazioni più celebri c’è quella di Barbara d’Urso. La stessa conduttrice ha trasmesso la sua imitazione a Live – Non è la d’Urso: “L’ho trovato meraviglioso e poi l’importante è saper ridere di se stessi”, ha commentato Carmelita.

Tra le altre interpretazioni, Maria De Filippi, Mara Maionchi, Milena Gabanelli e Mara Venier.

Stefano De Martino l’ha fortemente voluto prima nel cast di Made in Sud e poi in quello di Stasera tutto è possibile, in onda su Rai Due.

Moglie, compagna, figli: la vita privata di Vincenzo De Lucia

Non è noto se De Lucia abbia una moglie, una compagna o dei figli.