Vincenzo De Lucia chi è, età, dove e quando è nato, vita privata, dove vive, Instagram, Valdimir Luxuria, biografia e carriera. L’imitatore Vincenzo De Lucia è ospite questa sera 8 marzo del programma Stasera tutto è possibile. Il programma condotto da Stefano De Martino è in onda su Rai2 dalle 20:30.

Dove e quando è nato, età, biografia di Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia è nato a Napoli nel 1987. Ha 34 anni. Inizia a muovere i primi passi nel mondo del teatro lavorando come attore, sceneggiatore e regista. Collabora poi con la compagnia stabile del Teatro Sannazzaro.

Instagram, dove vive, vita privata di Vincenzo De Lucia

Per quanto riguarda la vita privata di De Lucia non si hanno informazioni. Non sappiamo se sia fidanzato o single. L’imitatore vive a Napoli. Il suo profilo Instagram conta oltre 56mila follower: vincenzodelucia_87.

La carriera di Vincenzo De Lucia

Nel 2009 De Lucia vince il Premio Alighiero Noschese, il massimo riconoscimento nazionale per un imitatore. Torna a teatro nel 2013 con Komikamente e inizia a guadagnarsi popolarità con lo spettacolo Zia Mara Celebration, dedicato interamente a Mara Venier. La prima a credere in lui è stata Vladimir Luxuria, che tra il 2015 e il 2018 l’ha portato sul palco del Gay Village. Raggiunge la fama in tv con Made in Sud dove porta le sue imitazioni di Maria De Filippi, Mara Maionchi, Milena Gabanelli e Mara Venier. Tra le sue imitazioni più celebri c’è quella di Barbara d’Urso. La stessa conduttrice ha trasmesso la sua imitazione a Live – Non è la d’Urso: “L’ho trovato meraviglioso e poi l’importante è saper ridere di se stessi”, ha commentato la conduttrice.