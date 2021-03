Vincenzo De Lucia sarà ospite questa sera, martedì 16 marzo, a Stasera tutto è possibile, programma su Rai Due che vede alla conduzione Stefano De Martino. De Lucia uno degli imitatori più bravi in circolazione. I suoi cavalli di battaglia sono volti noti della televisione italiana, come Maria De Filippi, Mara Maionchi, Milena Gabanelli, Barbara D’Urso e Mara Venier.

Vincenzo De Lucia, la vita privata

Classe 1987, Vincenzo De Lucia è nato a Napoli ed è cresciuto nel mondo del teatro. Nel 2009 ha vinto il “Premio Alighiero Noschese”, in onore del re degli imitatori, come miglior trasformista campano. La sua peculiarità è quella di interpretare solo ed esclusivamente dei volti femminili.

Stando a quanto si apprende dal web, è impossibile stabilire se Vincenzo De Lucia abbia una fidanzata oppure no. Il napoletano, infatti, sembrerebbe essere molto riservato. E, soprattutto, molto geloso della sua privacy.

Vincenzo De Lucia, dal Gay Village a Domenica In

La prima a credere in lui è stata Vladimir Luxuria, che tra il 2015 e il 2018 l’ha portato sul palco del Gay Village. Dopodiché, sono arrivati Mara Venier e Stefano De Martino. La prima l’ha assoldato come volto fisso all’interno di Domenica In dove ha “vestito” i panni di Ornella Vanoni, e ha duettato con l’originale.

Tra le sue imitazioni più celebri, come detto, quella di Barbara d’Urso. Proprio la famosa conduttrice ha trasmesso la sua imitazione a Live – Non è la d’Urso: “L’ho trovato meraviglioso e poi l’importante è saper ridere di se stessi”, ha commentato Carmelita.

Stefano De Martino l’ha fortemente voluto prima nel cast di “Made in Sud” e poi in quello di “Stasera tutto è possibile”, in onda su Rai Due.