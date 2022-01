Vincenzo Salemme chi è: dove e quando è nato, età, altezza, moglie, figli, vita privata, film, carriera e biografia

L’attore Vincenzo Salemme è uno degli ospiti di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Vincenzo Salemme

Nato in provincia di Napoli il 24 luglio 1957 (è alto 171 cm), Vincenzo Salemme è un attore comico, ma è anche regista di gran parte dei propri film ed è anche autore di molte commedie. Commedie che gli hanno assicurato un successo nei teatri di tutta Italia.

Il suo debutto in teatro avviene nel 1976. In questi anni si trasferisce a Roma dove entra a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Dopo la morte di Eduardo e dopo aver trascorso alcuni anni nella compagnia, ma sotto la direzione di Luca De Filippo, Salemme decide di mettersi in proprio fondando una compagnia tutta sua.

Il pubblico italiano però conosce Salemme soltanto quando esce il suo primo film diretto da lui stesso, L’Amico del Cuore, del 1998. Da allora il successo al cinema non si è mai arrestato.

Moglie, nuova compagna e figli: vita privata di Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme è stato sposato quasi 30 anni con Valeria Esposito. I due non hanno avuto figli. La donna subì anche un aborto, legato a complicanze di vario tipo che resero impossibile portare a termine la gravidanza.

Dopo la separazione tra i due, Salemme si legò a una nuova compagna. La donna si chiama Albina Favi e pare che il colpo di fulmine scattò durante la lavorazione di Tale e Quale Show, programma di grande successo nel quale Salemme ricoprì il ruolo di giudice fisso.

Vincenzo Salemme è stato a lungo in terapia per seri problemi d’ansia. L’attore ha affermato di aver imparato a gestire il problema nel corso degli anni, ma questo traguardo è stato raggiunto con grande impegno e costanza. Del suo patrimonio non si hanno informazioni precise, ma si presume che grazie al suo lavoro abbia guadagnato molto.