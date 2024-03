Vinicio Marchioni chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, Romanzo Criminale, biografia e carriera

Vinicio Marchioni è senza dubbio uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Dopo la notorietà ottenuta con la serie Romanzo Criminale, nella quale interpreta il ruolo de il Freddo, la carriera dell’attore si è arricchita di diverse produzioni cinematografiche e televisive di grande successo. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Vinicio Marchioni

Vinicio Marchioni è nato a Roma il 10 settembre del 1975. Ha 48 anni. Si diploma come attore nel 2000 presso la Libera Accademia dello Spettacolo di Roma, e debutta nel 1995 in teatro, con associazione culturale LUDOM (Luci dall’ombra). Nel 2005 studia con Luca Ronconi presso il Centro Santa Cristina. L’attore decide di dedicarsi alla sua passione per il teatro rinunciando agli studi universitari. Marchioni, infatti, si era iscritto alla facoltà di Lettere indirizzo Spettacolo dell’Università La Sapienza.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

L’attore è sposato con Milena Mancini. I due si sono sposati nel 2011 nella chiesa di Santa Rita da Cascia a Roma. La coppia ha 2 figli, Marco e Marcello. Sul suo profilo Instagram l’attore conta oltre 170mila folllower: vinicio_marchioni.

Marchionni, lievemente balbuziente, ha dichiarato di aver lavorato molto per limitare gli effetti della disfluenza sul proprio eloquio. L’attore possiede un ristorante a Roma che gestisce con il fratello Massimo.

La carriera di Vinicio Marchioni

L’attore è diventato molto popolare grazie all’interpretazione del personaggio de il Freddo nella serie di Stefano Sollima Romanzo Criminale. Nel 2009 debutta sul grande schermo con Feisbum! Il film, pellicola in otto episodi ispirata al servizio di rete sociale Facebook. Nello stesso anno gira da protagonista il film 20 sigarette, tratto dal libro Venti sigarette a Nassiriya, scritto da Aureliano Amadei, uno dei superstiti della strage di Nassiriya del 2003 e regista del film. Per questo film l’attore ottiene una candidatura come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2011. L’attore recita poi in diversi film di successo sotto la guida di registi come Paolo Genovese, Paolo Virzì e Riccardo Milani.

