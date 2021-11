Viola Ardone chi è, età, dove è nata, vita privata, studi, lavoro, libri e biografia

Chi è Viola Ardone: età, dove è nata, vita privata, studi, lavoro, libri e biografia della scrittrice questa sera, 5 novembre, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live su La7 a partire dalle 21:15.

Dove e quando è nata, età, libri e biografia di Viola Ardone

Viola Ardone è nata a Napoli nel 1974 (età 47 anni). Dopo una laurea in letteratura, ora insegna latino e italiano al liceo. E’ considerata una delle narratrici italiane della nuova generazione più amate. Dopo aver lavorato per alcuni anni nel campo dell’editoria, ha fatto il suo esordio nel panorama letterario italiano, con una serie di romanzi – il primo, “La ricetta del cuore in subbuglio” nel 2013 – che hanno avuto un grande riscontro di pubblico e critica. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Il treno dei bambini (2019), caso letterario dell’anno, in corso di traduzione in trentaquattro lingue, che diventerà presto un film, e Oliva Denaro (2021). Diverse sono le sue pubblicazioni che riguardano il mondo della scuola, in particolare guide su come affrontare al meglio alcuni importanti passaggi relativi a questo stesso mondo.

La vita privata di Viola Ardone

Sulla sua vita privata si conosce ben poco visto che è molto riservata. Ha un profilo su Twitter seguito da quasi 3mila follower.