Viola Valentino difende l'ex marito Riccardo Fogli: "A Domenica In..."

ROMA – Viola Valentino scrive, con toni dolci, all’ex marito Riccardo Fogli, il quale domenica scorsa era stato intervistato da Mara Venier a “Domenica In”: “Caro Ricky, riguardando la puntata di Domenica In, mi viene da dirti: ‘La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana’. Un abbraccio dalla tua ex moglie che ti vuole bene come una sorella , e alla dolce Karin”.

D’altronde la Valentino aveva difeso l’ex marito anche durante la tempesta de “L’Isola dei Famosi”: “Sono tutti delle belve – scrisse all’epoca – non si può ridurre un uomo in queste condizioni. Lo stanno massacrando e per il bene che gli ho voluto e che gli voglio ancora è meglio che non incontri mai quello s….o di Corona!”. Fonte: Instagram.