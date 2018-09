ROMA – Viola Valentino ha raccontato di aver fatto un provino per il cast del Grande Fratello vip, ma di essere stata esclusa.

La cantante avrebbe dovuto far cast del Grande Fratello vip ma purtroppo per lei, il team del reality ha deciso che il suo profilo non era adatto alla tipologia del programma. A rivelarlo lei stessa al settimanale Nuovo: “Non esserci non mi interessa. Ma mi ha fatto male leggere che sarei stata esclusa perché troppo esuberante. Chi dice così non mi conosce: avrebbe fatto meglio a tacere”.

Viola Valentino, celebre per la canzone “Comprami”, al settimanale ha anche confessato di trovare assurdi alcuni pregiudizi sulla sua relazione amorosa che ormai va avanti da anni con un uomo molto più giovane di lei – quasi 35 anni di differenza – e punta il dito anche quelli che sono ipocriti nel fare distinzioni tra lei e Fiorella Mannoia.

“La differenza d’età non mi pesa. Ho sempre pensato che in una relazione sia importante rispettarsi e andare d’accordo. Sembra quasi che io commetta un peccato ad amare un uomo più giovane di me, ma non sono l’unica al mondo! Fiorella Mannoia fa lo stesso ma di lei nessuno parla, forse perché lei è considerata una cantante impegnata, io una cantante del disimpegno!”.

Racconta così il suo rapporto di coppia tanto discusso e criticato:

“Nessuno dei due è geloso. Io non lo sono per natura e non ho mai frugato nei pantaloni del mio uomo, nella sua agenda o nel suo telefonino. Ho sempre dato la massima fiducia a chi amo”.