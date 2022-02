Virginia Raffaele chi è, età, altezza, dove e quando è nata, compagno, figli, vita privata, Instagram, LOL, biografia e carriera. L’attrice e comica Virginia Raffaele è nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, su Amazon Prime Video dal 24 febbraio.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele è nata a Roma il 27 settembre del 1980. Ha 41 anni. E’ alta 180cm. Nasce da una famiglia di origini abruzzesi e calabresi. Sua nonna Ornella era un’acrobata amazzone e insieme con i suoi fratelli aveva un circo. Negli anni ’50 i suoi nonni fondarono il luna park dell’Eur a Roma. Si diploma nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e studia danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza. Con Danilo De Santis e Francesca Milani, dà vita, nel 2001, al trio comico Due interi e un ridotto.

Compagno, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Virginia Raffaele

Per cinque anni la Raffaele è stata sentimentalmente legata all’attore Ubaldo Pantani. Dopo la loro separazione, l’attrice a Vanity Fair ha dichiarato: “Ho imparato a stare da sola e ne sono contenta, perché ho trovato l’indipendenza, però poi ci sono i vuoti. Ci sono momenti davvero bui”. La Raffaele avrebbe trovato un nuovo compagno, Thomas Santu, con cui è stata paparazzata nel febbraio 2022. L’attrice non ha figli. Profilo Instagram: virginiaraffaele.

È stata la protagonista della prima copertina di un giornale italiano in NFT nel Metaverso. Quella di Vanity Fair nel febbraio del 2022. La Raffaele è molto apprezzata per le sue parodie, a partire dagli stessi personaggi, ma in alcuni casi ha ricevuto anche diverse critiche. In particolare, Belen Rodriguez, Sandra Milo e Nicole Minetti si sono schierate svariate volte contro le sue imitazioni.

La carriera di Virginia Raffaele

Lavora a teatro partecipando a diversi spettacoli com Le nuvole di Aristofane, L’amore di Don Perlimplino con Belisa nel giardino di Federico García Lorca e Doppia coppia di e con Max Tortora. Partecipa poi a diversi lavori con Lillo e Greg: The Blues Brothers – Il plagio, La baita degli spettri, Lillo e Greg – The movie! e Bla Bla Bla.

Nel 2009 entra nel cast di Mai dire Grande Fratello Show interpretando con successo diverse parodie di personaggi del Grande Fratello 9. L’anno successivo entra nel cast di Quelli che il calcio in qualità di imitatrice. Nel 2012 conduce insieme a Francesco Pannofino il Concerto del Primo Maggio. Nel 2015 è ospite durante la quarta serata del Festival di Sanremo. A partire dallo stesso anno è ospite fisso con le sue parodie del programma Amici di Maria de Filippi.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI VIRGINIA RAFFAELE